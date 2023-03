Tchad : conseil d'administration de la SONEMIC, plan d'action pour l'avenir du secteur minier

Le conseil d'administration a porté sur trois points à l'ordre du jour. Tout d'abord, il était question d'entériner la nouvelle équipe qui vient d'intégrer la société. Ensuite, la mise en place d'un plan d'action pour guider les activités de la SONEMIC dans l'avenir a été discutée. Enfin, les réformes dans la stratégie de fonctionnement de la société ont été présentées.



Le secteur minier est un secteur important et promoteur, et il est nécessaire de mettre en place une politique pour permettre à l'État et à la population de bénéficier de ces ressources.



Pour le directeur général de la SONEMIC, Abdelkerim Charfadine Mahamat, il est de leur devoir de définir des axes organisationnels pour promouvoir le secteur minier afin que tous les citoyens tchadiens en profitent.



Ce conseil a également été l'occasion de définir un plan d'action pour attirer des partenaires afin de développer davantage le secteur minier.