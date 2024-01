Tchad : conservation et éducation environnementale dans les écoles au centre d'un atelier à Mongo

Ce 30 janvier, un atelier s'est tenu à la salle polyvalente du lycée de Mongo, réunissant des cadres éducatifs et des élèves de différents niveaux.



L'objectif principal du Programme APEF (Appui à la gestion concertée des Aires Protégées et Écosystèmes Fragiles) est la conservation durable de la faune sauvage, de la biodiversité et du patrimoine du Tchad.



La déléguée provinciale de l'Education nationale et de la Promotion civique du Guéra, Halimé Djadi, a souligné l'importance de préserver les ressources naturelles, face aux menaces humaines et aux changements climatiques.



L'atelier, soutenu par l'APEF en collaboration avec l'UICN et l'APN, promeut l'éducation environnementale, pour garantir un avenir viable. Dr Al-Hadj Adji, coordonnateur provincial de l'APEF/Guéra, a expliqué que le programme, financé par l'Union européenne, contribue à la conservation de la biodiversité.



Cette campagne de sensibilisation dans les écoles fait partie des efforts du Programme APEF. L'activité de deux jours vise à sensibiliser les participants, sur la conservation de la biodiversité, et à promouvoir un environnement sain.