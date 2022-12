Tchad : consommation abusive d'alcool, le CEDIRAA interpelle la jeunesse à l'approche des fêtes

La consommation abusive d'alcool prend de plus en plus de l'ampleur au Tchad.



A cet effet, le Centre diocésain de la recherche action en alcoologie (CEDIRAA), a tenu le 15 décembre 2022 une conférence de presse au centre culturel Baba Moustapha, pour interpeller la jeunesse sur les risques liés à la consommation d'alcool en cette période de fêtes de fin d'année.



De nos jours, l'on constate qu'un nombre important de jeunes, femmes et hommes, s'adonnent sans cesse à la consommation abusive d'alcool au Tchad. Or, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et peut être source de nombreux cas d'accidents de circulation.



Selon l'OMS, plus de 3,3 millions de personnes en décèdent chaque année dans le monde. Au Tchad, le ministère de la Sécurité publique enregistre chaque année un nombre élevé de cas d'accidents de circulation en période de fêtes de fin d'année.



Pour Bakhit Ahmat Abdel-Hakim, la consommation excessive d'alcool ruine l'économie du consommateur, elle rend agressif et réduit l'espérance de vie de ce dernier. Sa consommation n'est pas avantageuse pour son auteur. Ceux qui défendent la thèse selon laquelle « la fête sans alcool est folle », ont tort, affirme-t-il.



« J'étais affecté par l'alcoolisme à tel point que je n'avais pas mes propres opinions lors des réunions familiales », témoigne Victoire Djimbaye, un ancien addictif d'alcool.