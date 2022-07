Tchad : consommation de la drogue, un fléau grandissant à N'Djamena

Ces stupéfiants sont communément appelés, bongo, guéche ou encore arbre du savoir, et leur consommation gagne du terrain chez les jeunes. Ils sont faciles à trouver.



Pour les consommer, les jeunes se réfugient dans les établissements d'enseignement public, notamment le lycée Félix Eboué, le lycée de la Concorde, l’École Hilé-Claire connue sous le nom "Bet école" pour ne citer que ceux-là.



Loin des yeux des parents, ils fument de la drogue qui engendre des troubles mentaux à certains. Habitant du quartier Ridina, Abbas fait partie de ces jeunes souffrant de troubles mentaux. Ses parents n’étant pas au courant, pensent qu’il est victime des mauvais esprits. En conséquence, les va-et-vient chez les marabouts, les soins traditionnels et religieux ne manquent pas, malheureusement, cela est sans résultat concluant.



Abbas n'est pas un cas isolé, Issa, un jeune d’une vingtaine d'année, a commencé à consommer de la drogue à laquelle il a pris goût. Aujourd’hui, il souffre également de troubles psychiques. Difficile de trouver la cause ailleurs.



Pour les parents, c'est la sorcellerie, témoigne Haroun. Toutefois, le manque d’accès au traitement de la désintoxication cause des problèmes au Tchad. Ces jeunes, par ignorance, consomment de la drogue qui leur procure de l'énergie pendant les rapports sexuels, pour combattre la dépression, la peur, explique Yvette agent sanitaire.



Parfois, ils deviennent trop agressifs, ajoute-t-elle. Selon Beragoto, membre de l'association des jeunes qui luttent contre la consommation des stupéfiants, « le fait que ces jeunes s'adonnent à cette pratique par manque de référence, est dû au milieu de leur lieu de résidence ».



Les gouvernants doivent donc lutter contre ce fléau à tout prix, car c'est la vie de la jeunesse qui est en jeu et par ricochet, l’avenir du pays.