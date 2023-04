Tchad : consommation excessive de chicha chez les jeunes d'Ati, un plaisir nuisible

Ces derniers temps, la consommation de stupéfiants, notamment la chicha, prend une ampleur très inquiétante chez les jeunes de la ville d'Ati.



Comme une addiction, ce phénomène attire beaucoup de jeunes, les exposant en même temps à plusieurs dangers pour leur santé. La chicha est un dispositif composé d'une bouteille remplie d'eau, d'un foyer où le produit en question brûle, et d'un long tuyau traversant le vase d'eau, jusqu'à l'extérieur pour libérer la fumée.



C'est cette fumée inhalée qui est à l'origine de plusieurs pathologies dans l'organisme, selon les agents de santé.



Nous avons effectué une descente dans quelques points de vente et avons rencontré des jeunes consommateurs à qui nous avons posé les questions suivantes : Qu'est-ce que vous trouvez dans la chicha ? Quels sont les risques auxquels s'exposent les jeunes d'Ati ?



Certains jeunes affirment que la consommation de chicha peut résoudre le problème de constipation. D'autres apprécient la présence d'arômes dans la fumée, qui les fait se sentir un bien-être, après avoir inhalé de la fumée aromatisée à la menthe. Pour certains, une bonne haleine après la consommation de chicha est un avantage supplémentaire.



Cependant, ces raisons ne sont pas suffisantes pour justifier, les risques liés à la consommation de chicha. Selon les agents de santé, la chicha est considérée comme une menace pour la santé publique. Contrairement aux idées préconçues, la fumée de la chicha a des effets néfastes sur les poumons et provoque des symptômes respiratoires similaires à ceux de la cigarette.



Ce qui trompe le plus les jeunes. Il est important de rappeler aux jeunes d'Ati les risques liés à la consommation de chicha, pour la santé. La sensibilisation devrait être renforcée, et des mesures devraient être prises pour réduire la consommation de chicha dans la ville.