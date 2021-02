Tchad : "constat amer", "précarité sociale", la visite d'État à Doba suscite la colère

"Qui des logonais se sentira fier de la situation chaotique de notre pays et celle de la province du Logone Oriental qu'a plongé le MPS pour sortir accueillir M. Deby ? M. Deby utilise la pandémie à coronavirus pour faire taire toutes voix discordantes."

Le chef de l'État est attendu mardi à Doba au Logone Oriental où il effectuera la 16ème étape de sa tournée provinciale. Pour le bureau provincial du parti "Les Transformateurs", la visite est un "non-évènement" car elle "n'apportera rien de nouveau dans le panier de la ménagère"."Au contraire, elle endormira encore les pauvres citoyens qui croient à des promesses trompeuses et fallacieuse qui n'ont que des raisons électorales. Demandez, chers logonais, à M. Déby où se trouvent les 20 km de goudron qu'il a juré de faire en 2016", affirme Goula Ngarhoyoum François, coordonnateur du parti dans la province.Selon lui, "le constat est amer, les difficultés d'accès à l'eau, à l'électricité, aux soins, etc, sont connues de tous, malgré que la région a fourni le pétrole au Tchad depuis 18 ans".Le bureau provincial du parti "Les Transformateurs" dénonce une "précarité sociale inadmissible" et "l'injustice totale".Goula Ngarhoyoum François, coordonnateur du parti dans la province, appelle la population à ne pas "perdre (son) temps" et à rester chez elle.