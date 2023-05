Tchad : construction d’un dalot à Bébédjia, le chantier à l’arrêt

Suite à des divergences entre les autorités et l'entreprise SOLVET-TCHAD sur la construction d'un dalot à Bébédjia, une visite de terrain a été organisée pour trouver des solutions. Ce chantier, qui vise à restaurer la partie du goudron coupée par les inondations en octobre 2022, a été arrêté par les autorités locales. Une équipe de l'entreprise SOLVET-TCHAD, ainsi que des représentants des autorités provinciales et départementales, ont travaillé ensemble pour résoudre les problèmes techniques liés à ce chantier.



Le délégué provincial des infrastructures, Djezilbe Kebzabo, a expliqué que l'arrêt du chantier était dû à des manquements de l'entreprise qui n'a pas respecté le plan inscrit dans le document. Le maire de Bébédjia, Maina Norbert Doumsengar, a quant à lui déclaré que les travaux ont commencé sans les documents de base. Le préfet du département de la Nya, Youssouf Oumar Barh, a pour sa part signalé que les matériaux utilisés n'étaient pas adéquats.



Le conducteur des travaux de l'entreprise, Koumdeb Tina Teneur, a reconnu les erreurs constatées et a promis de les corriger. Toutes les remarques, suggestions et solutions proposées ont été consignées dans un procès-verbal de constat signé par toutes les parties prenantes.