Tchad: contre Boko Haram, le chef de l'ANS appelle à "l'esprit de collaboration"

La 6ème réunion ordinaire du comité de gestion de l'unité régionale de fusion du renseignement (RIFU) s'est ouverte ce mercredi 28 novembre à N'Djamena. Les travaux sont consacrés au bilan des activités, à l'adoption du plan stratégique de renseignement, du budget 2019 et à l'amendement du manuel de procédures opérationnelles sur les rôles des points focaux.



L'agenda prévoit également la désignation du nouveau coordonnateur et du président du comité de gestion de la RIFU.



L'actuel président du comité de gestion, le directeur général de l'Agence National de la Sécurité (ANS), Ahmat Kogri, a salué les efforts consentis par les Etats membres. "Face aux vélléités guerrières de Boko Haram, aux funestes prétentions de leurs idoles, je voudrais vous inviter, services membres et partenaires stratégiques ou opérationnels de la RIFU, à composer avec l'esprit de collaboration qui a toujours caractérisé notre engagement et la seréneté de nos échanges", a expliqué Ahmat Kogri.



Le RIFU a été créé le 9 juin 2014 à Yaoundé, au Cameroun. Elle a pour but la coordination dans le partage des renseignements dans la lutte contre le terrorisme et toute forme de menace à la paix et à la sécurité.



Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet, à, au nom du chef de l'Etat, réitéré les engagements du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. "Le Tchad a inscrit la sécurité et la stabilité comme axe majeur de ses actions sans lesquelles tous les efforts de développement dont aspirent nos Etats seront compromis. C'est aussi le lieu de vous rappeler que la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée et autres crimes connexes, est au coeur des opérations de nos forces de défense et de sécurité au niveau de nos Etats respectifs et dans le cadre multilatéral mené par les forces multinationales opérant dans le bassin du Lac Tchad. Le Tchad réitère ainsi ses engagements pris lors du sommet sur la sécurité tenu à Paris en mai 2014, sommet au cours duquel les chefs d'Etats ont convenu de créer la RIFU", a-t-il déclaré.