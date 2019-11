Tchad : contre la désertification, le milieu associatif se met à contribution

A Gassi 2 dans le 7ème arrondissement de N'Djamena, six hectares de terrain ont été mis jeudi à la disposition de la plateforme 'Citoyens sans frontières', une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la désertification.



Selon Mahamat Alifa Moussa, directeur général du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, "les arbres sont des symboles de vie. Ils offrent le confort de leurs ombres et redonnent vie aux terres stériles. Ils fournissent un combustible essentiel et présentent la particularité d’être à la base de toute la chaine alimentaire de l’Homme. Leurs fruits apaisent la faim ; les arbres sont indispensables à l’existence et au progrès humain et constituent ainsi une base indispensable au développement durable de toutes les nations".



"Depuis 1972, des efforts louables ont été d’ores et déjà déployés et ils seront dans l’avenir rationalisés et amplifiés à travers le programme national de restauration des terres dégradées dans 23 provinces, avec pour objectif principal : un million d’arbres plantés", a expliqué Mahamat Alifa Moussa, représentant le ministre.



Le choix du site de plantation de la ceinture verte de Gassi n’est pas le fruit du hasard. Il entre dans la synergie d’action gouvernementale et le vœu d’accompagner les grandes villes du Tchad à posséder des murailles qui seraient prises en charge par des associations de protection de l’environnement. Ceci répond également à la sollicitation et à l’implication des associations dans la gestion de la chose publique.



Au total, pas moins de 52 associations ont rejoint l'élan de la semaine de la citoyenneté porté par Naïr Abakar, directeur général adjoint de l'Agence de développement des TIC.