Tchad : contre la malnutrition chronique, un programme lancé pour 5 provinces

Le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) a été officiellement lancé samedi à N'Djamena, en présence notamment de membres du Gouvernement et du représentant de la délégation de l'Union européenne (UE).



Ce programme multisectoriel porte sur cinq domaines d’investissements leviers en sécurité alimentaire et nutrition. Il couvrira les provinces du Logone Occidental, Tandjilé, Guéra, Ouaddaï et Wadi Fira.



"La malnutrition est la manifestation de carence, d’un excès ou d’un déséquilibre dans l’apport énergétique et/ou nutritionnel chez une personne. Cette situation nutritionnelle alarmante résulte de diverses causes directes et sous-jacentes", a rappelé Mme Issa Badi Khadidja Clémence, coordonnatrice du Programme SAN.



Pour sa part, le représentant de la délégation de l'UE, Didier Carton, a affirmé que « le Programme SAN est l’intervention la plus importante de notre Programme Indicatif National du 11ème FED. Nous n’avons pas le droit à l’échec. »



Lançant officiellement le Programme SAN, le ministre de l’Économie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne, a indiqué que ce programme est une programmation concertée sous le 11ème FED-secteur 1, et contribue principalement à atteindre progressivement les Objectifs du développement durable.



La convention de financement du Programme s’élève à 157.325.000 € dont 157 millions € de l’UE et une contribution du Programme alimentaire mondial (PAM) à hauteur de 325.000 €. Cette convention vise spécifiquement la réduction de la prévalence de la malnutrition chronique au Tchad.



Le Programme SAN s’inscrit dans le cadre du Programme Indicatif National signé avec l’UE pour la période 2014-2020 et du PND 2017-2021.