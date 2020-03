Tchad - coronavirus : campagne de sensibilisation et de prévention à Am-Timan

Le bureau provincial de la Croix rouge de la province du Salamat, a lancé officiellement ce mardi 24 mars, une campagne de sensibilisation et de prévention contre l'épidémie de coronavirus. La cérémonie a été organisée au siège de la Croix rouge en présence du Secrétaire général de la province du Salamat, Maab MARA et des autorités locales.



Suite aux mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde, le Comité Provincial de la Croix rouge du Salamat a pris l'initiative d'organiser une campagne de lutte contre cette maladie qui cause des sérieuses pertes à travers le monde.



Lors de son intervention, le Médecin Chef du District, Dr. Mamaïta Ridibar a déclaré que les agents de santé vont appuyer les secouristes dans les domaines de l'information, de l'éducation et de la communication (IEC), afin que le Covid-19 n'entre pas dans la province. Il invite la population à respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène.



Le Président de la Croix rouge du Salamat, Djido Ali ABATCHA, a fait savoir que cette campagne ente dans le cadre des mesures de prévention prises par les hautes autorités du pays pour sauver la population. Il précise que son institution va informer la population pour que les mesures du gouvernement s'appliquent sans difficulté.



Lançant officiellement la campagne, le Secrétaire général de la province du Salamat, Maab MARA, souligne que si les mesures prises par le Gouvernement sont strictement respectées, elles permettent de limiter au maximum la contamination. Selon lui, prendre des précautions, va aider la population à éviter la mort.



Pour joindre l'utile à l'agréable, un sketch dont le thème est relatif à la campagne de sensibilisation, a été présenté au cours de cette cérémonie de lancement.