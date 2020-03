Tchad - coronavirus : les musulmans doivent prier chez eux (CSAI)

Le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheik Ahmat Annour Mahamat Alhalou, a demandé vendredi à tous les conseils provinciaux, imams et prédicateurs, ainsi qu'à tous les musulmans, de se conformer scrupuleusement aux mesures prises par les autorités pour faire face à la pandémie du coronavirus.



Le CSAI demande à tous les fidèles musulmans de suspendre les cinq prières ainsi que la prière du vendredi dans les mosquées, jusqu'à nouvel ordre, conformément à la décision des autorités de fermer tous les lieux de culte, et d'interdire les rassemblements de plus de 50 personnes.



Cheik Ahmat Annour Mahamat Alhalou rappelle que cette décision est conforme aux versets coraniques qui appellent à ne pas s'exposer inutilement au danger, ainsi qu'à la Sunna.



Il demande aux musulmans d'implorer Allah pour faire face à cette pandémie.