Tchad : corruption, détournements, le président veut une lutte “sans faiblesse”

“La lutte contre la corruption, la gagebie et les détournements des deniers publics doit se faire rigoureusement et sans faiblesse”, a déclaré lundi le chef de l’État Idriss Déby dans une note circulaire d’orientation pour la préparation du budget de l’État de 2021.



Cette lutte doit tenir compte de “l'observation stricte des règles gouvernant les marchés publics, la dépense et la comptabilité publiques”, a ajouté le président.



Selon lui, tout ceci doit être la préoccupation permanente de l'Inspection générale de l'État, de l'Agence nationale des investigations financières, de l'Inspection générale des Finances et des différentes inspections des ministères, des grandes régies et de toutes les structures publiques.



Le chef de l’État a également mis en garde contre le morcellement des marchés publics et l’usage des bons de commande administratifs.