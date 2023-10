Tchad : coup d'envoi de la rentrée scolaire à Bébédjia

L'Inspection Pédagogique de l'Enseignement Primaire de Bébédjia compte un total de 251 enseignants, dont 200 sont des maîtres communautaires. Pour l'année scolaire 2022-2023, elle a enregistré un taux de réussite de 94% pour les élèves allant du cours préparatoire niveau 1 au cours moyen niveau 1. De plus, 995 élèves du cours moyen deuxième année ont réussi leur passage en sixième au collège général.



Dans une déclaration, l'Inspecteur Pédagogique de l'Enseignement Primaire de Bébédjia, Ndolengar Nadjindi, a souligné que l'année scolaire 2023-2024 revêt une importance particulière. Il a appelé à la refondation de l'école avec un esprit innovant, exhortant les parents d'élèves, les enseignants, les syndicats et les autorités administratives à s'engager collectivement dans cette démarche.



Le Sous-Préfet de Bébédjia, Abdelrassoul Djibrine Abdelrassoul, a reconnu les défis rencontrés au cours de l'année précédente. Il a salué le courage des enseignants et les a encouragés à renforcer la solidarité entre eux, avant de déclarer officiellement le début de la nouvelle année scolaire.



La cérémonie s'est conclue par un chant festif entonné par les enseignants pour marquer le lancement de la nouvelle année scolaire.