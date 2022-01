Tchad : coupure des réseaux de communication à Abéché suite aux émeutes (CTDDH)

La Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) a désapprouvé ce 25 janvier la coupure des réseaux de communication à Abéché, dans la province du Ouaddaï, où des manifestations ont éclaté la veille.



Les manifestations font suite à l'annonce de l'intronisation d'un chef de canton de la communauté Arabe Bani Halba, prévue à Abéché le 29 janvier 2022.



Des rassemblements pour des cortèges funèbres ont eu lieu ce mardi au cimetière de Tago Zagalo, au quartier Goz Amir. Selon la CTDDH, ils ont été également réprimés par les forces de l'ordre. L'organisation met en garde contre une tournure inquiétante et un risque de dommages irréparables.



De son côté, la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH) a dénoncé des tirs à balles réelles des forces de l'ordre et annoncé un premier bilan de cinq morts et 35 blessés.



Les deux organisations appellent à des enquêtes. Le gouvernement n'a pas encore réagi officiellement aux évènements d'Abéché.