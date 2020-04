Tchad : cours à la radio, l'initiative pleine d'espoir au Batha

Le préfet de département du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, a visité mardi la radio communautaire Al-Nadjah, afin d'encourager et féliciter les enseignants qui donnent des cours à distance sur les ondes de la radio en cette de période de lutte contre le Covid-19.



Le maire de la ville, le sous-préfet d'Ati rural, le commissaire du corps urbain de la police et l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique du Batha Ouest, ont également fait le déplacement.



A l'entame de la visite, le préfet a distribué des cache-nez au personnel de la radio. Elle a également fait une visite dans quelques ménages pour vérifier si les élèves suivent effectivement les cours à distance.



En souhaitant la bienvenue à la délégation, Mahamat Saleh Haroun, directeur adjoint de la radio, s'est félicité de ce déplacement.



Le maire de la commune d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, initiateur d'un concours à distance, a estimé que la contribution des hommes de bonne volonté et des ONG de la place apportera un soulagement aux élèves démunis n'ayant pas de poste radio.



Fatimé Boukar Kosseï, préfet du département du Batha Ouest, a salué cette bonne initiative de la mairie. Elle a félicité les techniciens de l'éducation pour leur travail abattu.



Profitant de cette occasion, le préfet de département du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, a lancé un appel à la cellule nationale chargée d'organiser les cours à distance de songer aux candidats démunis qui n'ont pas la possibilité de suivre les cours à distance à travers la télévision, Internet et la radio.



Ces cours à distance sont diffusés tous les jours à l'exception du dimanche.