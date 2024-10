Tchad : cours en ligne, les jeunes face au défi numérique

Dans ce 21ème siècle, les technologies de l'information et de la communication ont pris de l'ampleur en s'imposant un peu partout et dans tout domaine.



Le monde évolue, les connaissances technologiques aussi. Et les jeunes ne doivent pas être en marge de cette nouvelle ère numérique, avec les efforts de quelques startups numériques. De ce fait, les jeunes qui suivent les cours en ligne ne sont pas nombreux.



Plusieurs facteurs entrent en jeu. Du point de vue des réseaux internet, la connexion pose énormément de soucis d'instabilité ou de connectivité. Selon la plateforme de données DataReportal, le Tchad comptait 4,18 millions d’internautes en janvier 2024. Ce chiffre représente un taux de pénétration de l’internet de 22,5%.



Par ailleurs, l’instabilité de l’internet ralentit l’ambition du gouvernement tchadien de faire du numérique, un pilier du développement socioéconomique du pays. Quelques jeunes interrogés sur les cours en ligne disent que le réseau d'internet ne permet pas de suivre les cours en ligne.



Ahmat, un jeune travaillant dans le secteur éducatif, suit les cours de "coursera" sur l’analyse des données. Il dit que les mégas pour la connexion internet sont chers et le plus souvent perturbent lors des évaluations virtuelles. Il déplore le fait que la plupart des jeunes Tchadiens suivent rarement des cours en ligne.



Les certificats, les attestations de cours en ligne sont reconnus dans le monde et peuvent servir à chaque jeune ayant suivi et achevé les cours, comme l’une des alternatives que le gouvernement doit mettre sur pied, pour relancer les jeunes dans ce monde numérique. Ce siècle est exigeant et demande plusieurs connaissances à la fois allant de l'informatique, à la technologie de tout genre.



C'est pourquoi il est important de s'imprégner de cette réalité, et se former via les tutoriels sur YouTube, Facebook, TikIok et les universités virtuelles du Tchad. Le pays dispose depuis septembre 2005 d’une structure de formation en ligne dénommée, Université Virtuelle du Tchad (UVT). Cependant, cette institution reste méconnue du grand public.



L’UVT ne compte pas plus de 300 étudiants en 14 ans d’existence, selon un article de TchadInfos publié en aout 2019. Les plateformes d'apprentissage en ligne offrent de nombreuses opportunités, mais vu les conditions précaires des jeunes, même les ordinateurs portables et smartphones, pour suivre les cours en ligne, restent un défi majeur, hormis les coûts élevés de la connexion internet.