Tchad : création d’un nouveau regroupement de l’opposition

Trois formations politiques de l’opposition démocratique ont annoncé, ce samedi 21 avril 2018, à la Maison des Médias du Tchad, lors d’un point de presse, la création d’un regroupement dénommé « le Rassemblement National pour le Changement ». Ce regroupement intervient après leur rencontre tenue le 28 mars dernier pour l’évaluation des travaux du forum national inclusif.



Il s’agit des partis politiques de l’opposition démocratique à savoir As Salam, Al-Amal et le parti des Militants pour l’Unité et le Développement (PMUD) qui disent avoir fait défection du Front de l’Opposition Nouvelle pour l’Alternance et le Changement (FONAC) après avoir participé au forum national inclusif.



L’objectif de ce regroupement est de contribuer à l’encrage d’une véritable culture démocratique et de travailler pour l’organisation d’une élection libre et transparente.



Le Rassemblement National pour le Changement apporte son soutien total à la 4ème République et leur participation à la restauration de son socle, afin d’atteindre une justice sociale et un développement durable. Par ailleurs, le parti Assalam informe l’opinion nationale et internationale qu’il a quitté le FONAC suite à sa participation au forum national inclusif.



Selon le parti Assalam, le rôle de l’opposition démocratique est de participer aux événements nationaux en présentant des opinions et des idées constructives afin de consolider le dialogue et la paix pour un Tchad nouveau et prospère.