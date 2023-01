Tchad : création d'un syndicat des opérateurs économiques du secteur minier

Un nouveau Syndicat des opérateurs économiques du secteur minier voit le jour. Il est dénommé : Syndicat chambre des mines du Tchad (SCMT).



Le syndicat est présidé par Moudjib Mahamat Yacoub Dabio. Il a pour vice-président Tom Obeï, pour directeur exécutif Nassour Moussa Adeï et pour trésorier Mahamat Al-Bachar Aboukhouresse, selon le récépissé de dépôt légal approuvé en décembre 2022 par la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodjiana.



Le syndicat vise à défendre les intérêts des opérateurs économiques du secteur minier.



En 2019, le gouvernement a approuvé un programme d'appui au développement du secteur minier au Tchad pour la période 2020-2023.



Ce programme vise à améliorer la gouvernance économique et financière du secteur minier par la mise en œuvre optimale des ressources minérales tout en préservant l’environnement et la cohésion sociale.