Tchad : création d’une agence CNPS à Faya

Par une décision du directeur général de la Caisse Nationale de Prévoyance sociale (CNPS), Rozi Mamaï, signée du directeur général le 12 avril dernier, il est créé une agence CNPS à Faya, chef-lieu du département du Borkou.



Cette nouvelle agence couvre le ressort territorial des provinces du Borkou et du Tibesti.



A cet effet, l’agence CNPS de Faya est chargée de : immatriculer les employeurs exerçant dans les provinces considérées, recouvrir les cotisations sociales, payer les prestations sociales, et servir de relai entre les partenaires locaux et la direction de la CNPS.