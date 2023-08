Tchad : création d'une commission nationale pour rétablir la paix au Lac

Le gouvernement tchadien a pris une initiative majeure pour lutter contre la menace du terrorisme dans la province du Lac, en mettant en place la Commission Nationale de Pilotage de la Stratégie de Sortie de Crise du Terrorisme.



Par l'arrêté N°8789/PT/PM/2023 daté du 16 août 2023, cette commission vise à coordonner et à mettre en œuvre des actions stratégiques pour rétablir la paix, la stabilité et le développement dans la province.



Missions et objectifs de la Commission

La Commission Nationale de Pilotage a été établie avec des missions clairement définies pour faire face aux défis complexes présentés par la menace terroriste dans la province du Lac.

Parmi ses tâches essentielles, on retrouve :

- La mise en œuvre des résolutions du Forum des Forces Vives de la province du Lac en relation avec la lutte contre Boko Haram ;

- La recherche et la mobilisation de fonds nécessaires auprès de partenaires techniques et financiers pour lutter efficacement contre la secte Boko Haram ;

- La conception d'un projet de développement et de stabilisation de la province du Lac, visant à la réinsertion socio-économique des anciens membres de la secte Boko Haram, et le retour des populations déplacées ;

- L’adoption de mesures administratives et autres pour rétablir la paix et la sécurité dans la région;

- La prise de mesures pour faciliter le retour légal des anciens combattants de Boko Haram.



Composition de la Commission

La Commission Nationale est présidée par Abdoulaye Mbodou Mbami, ministre de la Fonction publique et du Dialogue social. Elle est soutenue par une équipe de vice-présidents et de rapporteurs, chacun provenant de différents secteurs gouvernementaux liés à la sécurité, aux finances, à la défense et au développement.



Appui et participation

La Commission Nationale est assistée dans ses efforts par une Cellule Technique, dont l'organisation et la composition sont définies par le Président de la Commission. De plus, la Commission a le pouvoir de faire appel à des personnes physiques ou morales pour contribuer à la réalisation de ses objectifs.