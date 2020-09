Tchad : création d'une coordination de gestion des actions de solidarité nationale

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a signé jeudi un arrêté portant mise en place d'une coordination de gestion des actions de solidarité nationale. Un second arrêté pour désignation des membres de la commission.



Placée sous la responsabilité du directeur général du département ministériel, la coordination a pour mission de coordonner et assurer la mise en oeuvre des orientations du gouvernement en matière de solidarité nationale, élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action en matière de solidarité nationale, coordonner et suivre la mise en oeuvre des actions en faveur des vulnérables, et assurer la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des interventions d'urgences.



Elle es composée de quatre personnes et pourra mobiliser des agents du ministère pour la mise en oeuvre des activités.