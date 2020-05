Tchad : création d’une plateforme des partis politiques contre la Covid-19

Le secrétaire général du parti MPS, Mahamat Zen Bada (majorité présidentielle) et le député Romadoumngar Félix Nialbé (opposition démocratique) ont annoncé lundi la création d'une plateforme des partis politiques contre la Covid-19 afin de "sauver la nation du péril Covid-19."



La plateforme est composée des présidents et secrétaires généraux des partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition démocratique. Elle est composée de 10 membres à parité égale.



Elle a pour mission de formuler des propositions à l'endroit du comité de gestion de la crise sanitaire, et sensibiliser la population sur le danger Covid-19.



Elle formulera en cas de besoin, des propositions aux fins d'actualiser le plan de lutte contre la Covid-19.



Elle sera dissoute dès la fin de la crise sanitaire.