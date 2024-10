Tchad : crier sur ses enfants a des conséquences néfastes

Dans notre société, crier sur les enfants est un phénomène quotidien. Il n'y a pas un seul jour qui passe dans les ménages, sans qu'un enfant fasse une gaffe et soit réprimandé, chicoté ou maté par les parents.



Lorsqu'un parent crie sur ses enfants, cela peut avoir des répercussions importantes sur leur développement personnel. Ce comportement peut générer chez eux une faible estime de soi, et une tendance à se mettre systématiquement sur la défensive.



En criant sur ses enfants, on leur enseigne involontairement à adopter un comportement similaire, ce qui peut entraîner des difficultés d'écoute et de communication. Une étude britannique publiée dans la revue Child Abuse & Neglect assure que les violences verbales ont autant d’impact négatif sur le développement de l’enfant que des violences physiques ou sexuelles.



Il faut noter que les enfants ne sont pas responsables des frustrations que nous pouvons ressentir en tant que parents. Avant de laisser nos émotions prendre le dessus, et de crier sur nos enfants, il est essentiel de prendre du recul et de respirer profondément pour ne pas regretter plus tard.



En agissant de la sorte, nous contribuons à préserver leur estime de soi, et à favoriser un environnement familial sain et équilibré. Obi Mahamat, un père des trois enfants, commerçant au marché central de Moussoro, une ville située à 300 kilomètres de la capitale tchadienne N'Djamena nous relate : « il arrive que la mère de mes enfants crie beaucoup sur les enfants en proférant des insultes telles que voyou, bête, vaurien..., mais j'arrive à la conseiller pour ne pas agir toujours avec la violence verbale, je sais qu'avec le temps, cela les amènera à être agressif. »



Selon Brahim Barka, cinquantenaire révolu : « l'enfant doit absolument avoir la peur pour se comporter normalement avec ses semblables sinon, il va continuer à faire des bêtises, et crier à tout moment sur les enfants n'est pas une bonne habitude.»



Pour éviter d'inculquer cette pratique moyenâgeuse à nos progénitures, il est important de cultiver la patience et la compassion, ainsi nous contribuerons à construire des relations harmonieuses et épanouissantes avec nos enfants, basées sur le respect mutuel et la compréhension.