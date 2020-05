Tchad : crise de l'eau à Abéché, les explications du gouverneur du Ouaddaï

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seïd Mahamat, s'est rendu vendredi au centre de pompage de Bithéa, à 37 km d'Abéché. Il a fait des escales au cours de la route pour s'enquérir de la gratuité de l'eau, en interrogeant les citoyens devant les bornes fontaines.



Les citoyens ont expliqué qu'ils prennent l'eau en payant. Le gouverneur a donné des instructions pour fournir gratuitement l'eau aux citoyens. Selon lui, les gestionnaires véreux seront remplacés des bornes fontaines.



"L'eau est gratuite. Le problème concerne les porteurs d'eau"



"Il y a une certaine incompréhension au niveau de la ville d'Abéché. L'eau est gratuite depuis le jour où le chef de l'État a ordonné. Le problème (concerne) les porteurs d'eau qui transportent de la fontaine vers les citoyens", a expliqué le gouverneur.



"Les citoyens ne constatant pas beaucoup de différence pensent que l'eau est encore vendue. Là encore, on a essayé de tenir une réunion et fixer un prix pour le transport d'eau. C'est le transport d'eau qui fait problème, ce n'est pas l'eau", a-t-il dit.



Selon lui, "si aujourd'hui un citoyen prend un bidon ou un fût, il peut venir à la fontaine et prendre gratuitement. Ce qu'il paye c'est le transport. Maintenant, si le prix du transport est vraiment élevé, on essayera de trouver un terrain d'entente avec la mairie et tous ceux qui s'occupent de ce problème pour que les citoyens puissent trouver l'eau à un prix de transport raisonnable. On va résoudre ce problème InchAllah."



Samedi, le maire de la ville d'Abéché a annoncé un encadrement et une prime de transport pour les transporteurs d'eau avec pousse-pousse ou tricycle (Barbara).