ANALYSE Tchad : crise de l'électricité et de l'eau potable, un fardeau pour les citoyens

Alwihda Info | Par Idriss Abdelkerim - 13 Mars 2024





Le citoyen tchadien est confronté à de nombreux défis en matière de gratuité et de disponibilité de l'électricité et de l'eau potable. Malheureusement, malgré les efforts déployés, le malheur de nombreux Tchadiens est loin d'être atténué.



En ce qui concerne l'électricité, le Tchad est confronté à une grave crise énergétique. Une grande partie de la population n'a pas accès à l'électricité, ou fait face à des coupures fréquentes. Les infrastructures énergétiques du pays sont sous-développées, ce qui limite la capacité de production et de distribution de l'électricité.



Cela a un impact négatif sur la vie quotidienne des citoyens, en particulier dans les zones rurales où l'électricité est souvent inexistante. Les ménages, les écoles, les hôpitaux et les entreprises sont tous touchés par cette situation, ce qui entrave le développement économique et social du pays. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 51% de la population tchadienne n'a pas accès à une source d'eau potable améliorée.



Les communautés rurales sont particulièrement touchées, avec un accès limité à l'eau potable, et une dépendance accrue à l'égard de sources d'eau non sécurisées. Cela expose les populations à un risque accru de maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée, le choléra et la dysenterie. Les raisons de cette situation sont multiples.



Les défis économiques, le manque d'investissements dans les infrastructures, les problèmes de gouvernance et le manque de ressources techniques, sont autant de facteurs qui contribuent à la difficulté d'améliorer la gratuité et la disponibilité de l'électricité et de l'eau potable. Pour atténuer le malheur des citoyens tchadiens, des mesures doivent être prises à plusieurs niveaux.



Tout d'abord, des investissements accrus dans les infrastructures énergétiques et hydriques sont nécessaires pour améliorer la production, la distribution et l'accès à l'électricité et à l'eau potable. Les gouvernements, les organisations internationales et les partenaires au développement peuvent jouer un rôle clé dans ce domaine, en fournissant un soutien financier et technique.



En outre, des politiques et des programmes visant à renforcer la gouvernance et à promouvoir la durabilité des ressources naturelles, doivent être mis en place. Cela peut inclure des réformes dans le secteur de l'énergie et de l'eau, la promotion des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la sensibilisation à l'importance de la préservation de l'eau et la promotion de l'accès équitable à ces ressources.



Il est important d'impliquer les communautés locales dans la planification et la mise en œuvre des projets liés à l'électricité et à l'eau potable. Le renforcement des capacités locales, et la promotion de la participation citoyenne, peuvent contribuer à assurer une meilleure gestion des ressources et à répondre aux besoins spécifiques des différentes régions du Tchad.



Bien que des efforts soient déployés pour améliorer la gratuité et la disponibilité de l'électricité et de l'eau potable au Tchad, le malheur des citoyens tchadiens est encore loin d'être atténué. Des investissements, des réformes et une participation citoyenne accrue, sont essentiels pour surmonter ces défis, et garantir l'accès à ces ressources vitales pour tous les Tchadiens.





Dans la même rubrique :