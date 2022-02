Tchad : d’enseignant universitaire à ministre, l'ascension de Mahamoud Ali Seïd

Né le 5 avril 1986, père de deux enfants, Mahamoud Ali Seid, a un parcours brillant dans les disciplines qu'il a tant exercées avec passion.



Comme toute personnalité, Mahamoud Ali Seid a son parcours. Et cela se présente comme suit :



Après avoir obtenu le Baccalauréat série D en 2004, Mahamoud Ali Seid s'est penché sur les études supérieures. Il a obtenu son Master 2 en management, diplômés d'État en 2009. Puis quelques années plus tard, il devient doctorant en science de gestion à l'université Jean Moulin Lyon 3 de 2021-2022 et doctorant en Business science Institute au Luxembourg de 2020-2024.



- 2016-2021 : Directeur des affaires administratives, financières et matérielles de la présidence de la République du Tchad (DAAFM/PR) ;



- 2020 : Contrôleur général de la police nationale ;



- 2011 : Directeur adjoint de la Centrale pharmaceutique d'achat du Tchad (CPA), institution publique sous tutelle du ministère de la santé publique ;



- 2014 : Directeur des ressources humaines du ministère de la santé publique ;



- 2016 : Directeur de la communication et des stratégies adjoint au ministère des finances et du budget ;



- 2011 : Administrateur du Projet pour la microfinance au Tchad ;



- 2009 : Chef comptable de la CPA TCHAD (Ministère de la santé publique) ;



- Actuel président de la CASAC (Coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne) ;



- 2007 : Coordonnateur général du groupe de contact pour la recherche de la paix au Tchad ;



- 2015 : Enseignant dans plusieurs facultés de la place ;



- 2008 : Président de L’Union des étudiants étrangers d'Algérie ;



- 2003 : Directeur des affaires administratives, financières et matérielles à l'établissement KAS ;



- 2003 : Cadre au trésor public du Tchad (ministère des Finances et du Budget).