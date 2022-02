Tchad : d'ex-combattants rebelles honorés à Mao

La cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, du conseiller chargé du dialogue et des politico-militaires à la Présidence de la République, le colonel Ahmat Issakha Diar, et le directeur général des douanes, Ali Timan Deby, en tant que facilitateur.



"Nous sommes d'ex-rebelles de l'UFDD, nous soutenons la transition pour le développement du pays", affirme Youssouf Habré, chef de mission des ex-rebelles. Il appelle ses anciens collègues à regagner le bercail.



​Le conseiller chargé du dialogue et des politico-militaires à la Présidence de la République, le colonel Ahmat Issakha Diar, a lancé un appel à tous ceux qui sont à l'extérieur afin de regagner le pays pour construire un Tchad nouveau.



"Désormais, vous êtes membres des forces de défense et de sécurité", a-t-il dit aux ex-combattants rebelles.



Le gouverneur du Kanem, Ousman Brahim Djouma, a salué la contribution des personnes qui ont facilité l'arrivée des ex-combattants, notamment Adoum Abdramane Inanou et Dr. Djimi.