Tchad : d'ex-rebelles déposent les armes à Tissi

Plusieurs membres d'un groupe politico-militaire dénommé le Front pour le Salut de la République (FSR) ont regagné la légalité avec plusieurs véhicules de guerre et ont accepté de déposer les armes, en début de semaine. Ils ont été accueillis à Tissi dans le Silla, par le gouverneur de la province, Issakha Malloua Djamous.



Le mouvement opérait à la frontière centrafricaine.



Le général Zakaria Hissein Abderahman a été dépêché sur place par le chef d'état major général des armées. Il a remercié les forces de défense et de sécurité engagées pour la sécurité du pays. "Vous êtes les enfants du Tchad, vous avez regagné votre pays que nous allons développer. Nous consolidons la paix ensemble. Je félicite les forces de défense et de sécurité qui sont en opération dans l'étendue du Tchad. Nous sommes chargés de sécuriser l'ensemble du territoire", a-t-il affirmé.



Le retour a été salué par le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, Général Ousmane Bahr Mahamat Itno. "Nous sommes déterminés pour la paix mais aussi pour la sécurité de notre territoire contre toute menace en provenance de l'extérieur ou de l'intérieur", a-t-il déclaré.



Le gouverneur de la province du Silla, Issakha Malloua Djamous a invité d'autres mouvements à suivre cet exemple. "Nous saisissons cette opportunité pour remercier toutes les forces de défense et de sécurité de la province de Silla, et plus particulièrement nous remercions le Général Ousmane Bahr Mahamat Itno pour avoir prouvé que les bons négociateurs sont des militaires",