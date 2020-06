Tchad : d'importantes saisies d'armes de guerre par la gendarmerie

La gendarmerie nationale a présenté vendredi à la Légion de gendarmerie de Klessoum, d'importantes quantités d'armes et de drogues, a constaté Alwihda Info.



Au total, 54 armes de différents calibres, deux sacs de drogues (cannabis), plusieurs boulettes de drogues, un sac de boissons frelatées, un appareil de communication de type Turaya et 189 allumeurs de grenades lacrymogènes ont été saisis par les forces de gendarmerie, a énuméré successivement le porte-parole de la Gendarmerie nationale, Abakar Abdramane Haggar.



Plusieurs présumés malfrats ont également été interpellés. Parmi eux figure un braqueur avec une arme artisanale qui a été arrêté en pleine nuit au niveau du 7ème arrondissement, ainsi qu'un homosexuel déguisé en femme, habillé en voile et chaussures féminines. Il a été arrêté à l'entrée d'une auberge où il avait pris rendez-vous avec un homme.



Un bilan de six mois d'activités



Peu avant la présentation, la Gendarmerie a dévoilé le résultat des différentes missions sécuritaires menées en six mois, à N'Djamena et en province.



Selon le directeur général de la Gendarmerie nationale, le Général Djontan Marcel Hoïnati, en six mois d'activités, la Gendarmerie nationale a mené des opérations qui ont permis d'appréhender 45 présumés malfrats, 241 armes de guerre de tous calibres, 14 grenades offensives, 4789 munitions de 7 mm, 15 caissettes de munitions de 12,7 mm, 13 roquettes RPG 7, de radios Talkies-walkie, un téléphone satellitaires Turaya saisi sur des coupeurs de route et d'autres malfrats, 65 grosses boules de drogues et trois gros sacs pleins de Hachich, 22 sachets d'alcool frelatés et 208 boites de drogues en comprimés.



"Ces résultats ont été nettement positifs. Tous ces malfrats sont traduits à la justice pour répondre de leurs actes et leurs armes saisies sont mises immédiatement à la direction générale de la réserve stratégique (DGRS) et à la direction générale des renseignements militaires (DGRM)", a indiqué le directeur général de la Gendarmerie nationale.



Le Général Djontan Marcel Hoïnati a félicité tous les responsables de la gendarmerie nationale et les différentes unités pour leur travail. Il a demandé aux citoyens de dénoncer les malfrats et aux médias de les accompagner dans cette mission très délicate.