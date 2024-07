Tchad : dans l’Enseignement supérieur, réduction des frais de scolarité en régime spécial

Par arrêté numéro 107 du 18 juillet 2024, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Tom Erdimi, fixe les droits d'inscription dans les institutions d'enseignement supérieur.



Comme allègement, les frais de régime spécial de la licence passent de 150 000 à 100 000 FCFA par an, et pour le master, de 300 000 et 500 000 à 200 000 FCFA par an.



Exceptionnellement, les frais d'inscription en régime spécial de médecine pour cette année académique sont fixés à 500 000 FCFA, au lieu d'un million présentement.