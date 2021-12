Tchad : dans l’affaire Mme Zenaba Hassan contre Abdraman Adoum, les avocats saisissent le tribunal

Les avocats de la victime viennent de saisir le Procureur de la République près le tribunal de Grande instance de N’djamena pour coups et blessures volontaires, voie de fait, menaces verbales et injures, dans l’affaire Mme Zenaba Hassan Younouss contre Abdraman Adoum Mahamat.



Me Olivier Gouara et Me Christelle Adoumte Guirbaye, tous avocats au barreau du Tchad, ont animé un point de presse relatif à la situation de leur cliente, la nommée Mme Zenaba Hassan Younouss, citoyenne tchadienne et présidente du parti politique UDP (Union pour le développement et la paix), ce mardi 7 décembre 2021. Me Olivier Gouara et Christelle Adoumte Guirbaye informent que l’objectif de ce point de presse, est de faire la lumière sur un comportement inacceptable, dans un État dit de droit, mais aussi et surtout, de dénoncer vivement la violence dont a été victime leur cliente. Me Olivier Gouara et Christelle Adoumte Guirbaye précisent que leur est présidente d’un parti politique de la place légalement reconnu depuis 2015.



C’est en cette qualité, qu’en date du 29 novembre 2021, leur cliente a pris part à une réunion organisée par la plate-forme de L’Alliance des regroupements et des partis politiques appelée « Alliance 43 », dont son parti est membre. A cette rencontre, était aussi présent, Abdraman Adoum Mahamat, président du parti PDRT et membre de l’actuel CNT, ont précisé les avocats de la victime. Ces derniers rapportent que, lors cette rencontre de l’Alliance 43, qui avait pour ordre du jour, la préparation de ses activités à venir, des propositions ont été faites çà et là, et bien évidemment leur cliente en a fait aussi, allant dans le même ordre d’idées.



A la sortie de cette rencontre, Abdraman Adoum Mahamat, insatisfait des propositions faites par leur cliente pendant la réunion, s’en est pris à cette dernière, lui tenant des propos déplacés pour exprimer son mécontentement. Pour les avocats, Mme Zenaba Hassan Younouss, leur cliente en défendant ses propositions, n’a ménagé aucun effort pour expliquer davantage son point de vue à son interlocuteur. Curieusement, réagissant pour se justifier, Me Olivier Gouara et Me Christelle Adoumte Guirbaye, indiquent que leur cliente a été surprise par une gifle assénée par Abdraman Adoum Mahamat, suivie de menaces à son égard et ce, en présence même de toute l’assemblée venue pour la rencontrer.



Me Olivier Gouara et Me Christelle Adoumte Guirbaye, dénoncent qu’un tel comportement, venant d’un homme politique et de surcroît faiseur de lois, leur cliente avait pour seul recours, la loi et à la justice de son pays. C’est ainsi qu’une plainte a été déposée en bonne et due forme, en date du 6 décembre 2021, entre les mains du procureur de la République près le tribunal de Grande instance de N’djamena, pour coups et blessures volontaires, voie de fait, menaces verbales, et injures contre Abdraman Adoum Mahamat, afin que ce dernier réponde de ses actes conformément aux dispositions des articles 310, 340 et 344 du code pénal tchadien ont-ils soutenu.



« En attendant l’issue de cette plainte et faisant confiance à notre justice, nous espérons que le comportement de Abdraman Adoum Mahamat qui, est sans doute une violence en milieu politique faite particulièrement à une femme, ne restera pas impuni », ont-ils confié.