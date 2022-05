Tchad : dans la Tandjile Ouest, l’équipe de pétanque de Kelo présente son trophée

Les joueurs de l'équipe de pétanque de la ville de Kelo ont remporté un trophée du championnat de pétanque de la zone méridionale, organisé du 19 au 24 mai 2022 à Koumra, au cours duquel 9 provinces ou villes étaient représentées.



De retour de Koumra, l'équipe de Kelo a présenté son trophée ce jeudi 26 au département de la Tandjile Ouest. C'est le secrétaire général du département, Ali Abakar Issa qui a honoré cette réception dans son bureau.



A cette occasion, il a félicité et encouragé les joueurs. Il a par ailleurs reconnu que la pétanque est la discipline sportive la plus pratiquée à Kelo. Pour le capitaine de l'équipe Djingamtoudji Théodore, les matchs étaient durs.



Car, précise-t-il, il n’est pas facile de gagner un match devant des grandes équipes comme celles de Moundou, Sarah et Doba. Il a ainsi réitéré tous ses remerciements aux autorités administratives du département de la Tandjile Ouest.