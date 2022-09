Tchad : dans la Tandjilé, la réunion mensuelle de santé s’est tenue à Laï

Le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a présidé ce 28 septembre 2022 à Laï, une réunion mensuelle sur la santé.



Cette rencontre a vu la participation de toutes les couches socioprofessionnelles de la Tandjilé. La réunion mensuelle sur la santé a pour but de passer au peigne fin, la situation sanitaire dans la province de la Tandjilé.



Et aussi, de faire un plaidoyer pour l’éradication du Covid-19 dans la zone. Le gouverneur de la province de la Tandjilé a, dans son mot introductif, déclaré que la situation sanitaire reste alarmante dans sa province, et que l’implication de tout le monde, en vue d’inverser positivement la tendance, est plus qu'impérative.



Sous la coordination du délégué provincial intérimaire de la santé Publique et de la Solidarité nationale, Dr Adjibera Jean Baptiste, l'assistance a suivi deux présentations sur les données relatives à la santé de reproduction, et au Covid-19.



Des présentations ont été faites par le point focal de la santé de reproduction à la délégation, Mme Magourna Kesias Garba, et par le chef d’antenne de la surveillance épidémiologique, Akouy Abrasse. Il en ressort que beaucoup reste à faire pour remédier à la situation sanitaire, au profit de la population.



Pour le consultant de l’UNICEF, Massrabaye Justin, le vaccin contre le Covid-19 est sans risques, mais plutôt protège. Il invite les autorités à différents niveaux, à s'impliquer dans la sensibilisation, pour que la population ne se fie pas aux rumeurs, mais de se faire vacciner.



Mettant un terme aux travaux, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a exhorté l'assistance à une sensibilisation de proximité sur les mesures barrières prises par les plus hautes autorités du pays, afin de barrer la route à cette maladie.