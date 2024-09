Tchad : dans la Tandjilé, le gouverneur préside une réunion de sécurité à Laï

Le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi a présidé ce 6 septembre 2024 à Laï, une réunion de sécurité. Cette rencontre a regroupé tous les membres du conseil provincial de sécurité de la Tandjilé.



C'est dans le but de mettre les bouchées doubles en matière de sécurité des biens et de la population, que cette réunion s’est tenue. Et aussi, de s'imprégner des difficultés que rencontrent les agents sur le terrain.



D’entrée de jeu, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha, a indiqué que la question de la sécurité est l’affaire de tous, avant d’inviter l’assistance à parler à cœur ouvert, pour le bien-être de la population de la Tandjilé.



Des questions comme la recrudescence des conflits agriculteurs-éleveurs, l’alcoolisme, entre autres, ont été passées au peigne fin par les membres du conseil provincial de sécurité de la Tandjilé. Après évaluation, il a été préconisé de poursuivre les actions en cours pour le renforcement de la sécurité et la préservation de la paix.



A l’issue de la rencontre, des instructions fermes ont été données par le gouverneur de la province, Adoum Moustapha Brahimi, pour que le calme, la sécurité et la sérénité règnent comme il se doit.



Pour la première autorité de la province, l’élargissement de ce conseil de sécurité aux leaders religieux et traditionnels par les plus hautes autorités du pays, n’est pas fortuit. Il ressort de cette rencontre que la situation sécuritaire est sous contrôle.



Pour ce faire, le N°1 de la Tandjilé a demandé à toute la population de la province de dénoncer la présence de toute personne suspecte dans son unité de commandement.