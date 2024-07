Tchad : dans la Tandjilé, visite des travaux de construction du pont sur le fleuve la Tchiré

Le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, a effectué ce 17 juillet 2024, une visite inopinée pour constater l'avancement des travaux de construction du pont sur le fleuve la Tchiré.



Ne voulant pas rester au bureau, et demander à chaque temps l’évolution des travaux, le gouverneur de la province de la Tandjilé, accompagné du préfet du département de la Tandjilé centre, Mahamat Adoum Aguid, et des chefs de service civils et militaires, est allé constater l’évolution des travaux, démarrés depuis plus d’un an.



Faut-il le savoir, le chantier de construction du pont sur le fleuve la Tchiré de Tchoua, est situé à 27 kilomètres du chef-lieu de la province de la Tandjilé Laï. La réalisation de ce pont tant attendu par la population de la Tandjilé, va certainement soulager la souffrance due aux inondations qui détériorent la route, causant l'enclavement totale de la province. Mais hélas, les travaux avancent difficilement.



Selon l’ingénieur en charge des travaux de la Société de construction Casablancaise, Mahamat Tahir Adoum, 50 % des travaux ont été réalisés. Mais les difficultés sont d’ordre financier, ce qui ne vient pas de l’entreprise. S’agissant du suivi des travaux, le délégué provincial des infrastructures de la Tandjilé confirme qu’il y a effectivement un bureau d’études qui suit l’entreprise.



Le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi a, lors de son intervention, exprimé sa désolation par rapport à l’évolution des travaux, tout en demandant aux techniciens d'accélérer les travaux, pour finaliser la réalisation de l'ouvrage, afin de soulager la souffrance de la population de la Tandjilé.



Selon les propres termes de l’ingénieur Mahamat Tahir Adoum, le pont peut supporter 30 tonnes, mais pas plus. Sur place à Tchoua, le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi, a donné des fermes instructions au délégué provincial des infrastructures de la Tandjilé, de veiller sur ces travaux pour que cet ouvrage soit effectif dans un bref délai