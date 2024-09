Tchad : dans la province du Lac, lancement de la Semaine nationale de l’arbre

Le secrétaire général de la province du Lac, Goussou Cheick Boubou a lancé ce matin au gouvernorat du Lac, la Semaine nationale de l’arbre, accompagnée d’une distribution de plants fruitiers et non fruitiers à l'assistance.



Placée sous le thème « un Tchadien, un arbre pour une vie sauvée », la Semaine nationale de l'arbre, édition 2024, a été lancée en présence des autorités administratives, traditionnelles, civiles et militaires. C’est une initiative du ministère de l'Environnement, avec l'appui de l'ONG Sahkal et FLM.



Le délégué provincial de l’Environnement et de la Pêche du Lac, Moussa Abakar Badine, a souligné que la Semaine nationale des arbres vise à sensibiliser et conscientiser la population sur l’importance de préserver l’environnement. Il invite chacun à veiller à la protection de notre milieu naturel.



Au nom du coordinateur national de l'ONG Sahkal, Ahmat Mahamat Issa a relevé que chaque arbre planté est un pas vers un avenir meilleur, où nos terres et notre environnement seront restaurés et préservés. Le secrétaire général de la province du Lac, Goussou Cheick Boubou demande à chaque lacustre, à planter au moins un arbre au courant de cette Semaine, et en faire une habitude car en plantant un arbre.



« En le protégeant, nous garantissons une bonne vie pour nous même et la génération future », a-t-il martelé. C'est avec la mise en terre des plants dans la cours du gouvernorat, suivie de la remise des plants par les autorités à l'assistance, que la cérémonie a pris fin.