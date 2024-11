Tchad : dans le Guéra, le projet Laham-Nadif lance une formation au profit des bouchers

Ce matin s'est tenu le lancement de la formation organisée par le projet Laham-Nadif à l'ADETIC de Mongo, au profit des bouchers et transformatrices de viande de la province du Guéra.



Dans son mot de bienvenue, le point focal du projet, Bichara Moussa, a remercié les bénéficiaires, avant de présenter les objectifs de cette formation. Il a souligné que cette initiative vise à renforcer les capacités des acteurs de la filière viande dans la province du Guéra.



Ouvrant officiellement la cérémonie, le chef de secteur élevage du Guéra, Youssouf Djabir, a prodigué des conseils avisés aux participants. Il a insisté sur l'importance de cette formation pour améliorer les pratiques et la qualité des produits de la filière viande locale.



Les bouchers et transformatrices présents ont accueilli avec enthousiasme cette formation qui leur permettra de développer de nouvelles compétences. Ils espèrent que ces acquis leur permettront d'améliorer leurs activités et leurs revenus.



Le projet Laham-Nadif, financé par Chambre dAagriculture de France, en collaboration avec le Centre de formation agro-sylvo-pastorale, vise à renforcer durablement la filière viande dans la province du Guéra. Cette formation est une étape importante qui devrait bénéficier à toute la communauté.