Tchad : dans le Kanem, cérémonie d’installation du chef d'antenne du Projet 2 du P2-P2RS

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, général Asseif Mahamat Assouni a présidé le lundi 17 mars 2025, la cérémonie d’installation du chef d'antenne du Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS), Idriss Abdoulaye Djaballa, secondé par son assistant comptable, Nadjiressem Boniface.



C'était présence des autorités locales et des membres du CPA (Comité Provincial d'Action). L'objectif de la mission est de démarrer officiellement le Projet P2-P2RS dans les zones d'intervention, et d'assurer son appropriation par les acteurs locaux.



À cette occasion, le coordinateur national du P2-P2RS, Dr Ahmat Hassan Moussa a présenté le Projet en détaillant ses objectifs, les quatre composantes, le budget, la durée, les zones d'intervention qui sont le Hadjer Lamiss, Bahr El-Gazel et le Kanem, et les résultats attendus.



À l'issue de cette présentation, les membres du CPA et le premier magistrat de la province ont posé quelques questions d'éclaircissement à l'équipe de la mission, pour mieux comprendre le Projet. Les réponses rassurantes et complètement aires ont été données par le coordonnateur national du Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS).



Selon le coordonnateur Dr Ahmat Hassan Moussa, dans le Kanem, ce nouveau Projet interviendra dans les communes de Mao, de Mondo et de N'tiona. La mission s’est achevée dans une ambiance conviviale, marquant ainsi une première étape réussie dans la mise en place du Projet, qui a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, dans les zones sahéliennes.