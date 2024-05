Tchad : dans le Kanem, lancement d’un atelier d'information sur la sécurité alimentaire

Le secrétaire général du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le gouverneur, a lancé ce jeudi 09 mai 2024, l'atelier du Projet d'assistance aux politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle et transformation des systèmes agroalimentaires, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO).



C’est un atelier de vulgarisation de la Feuille de route nationale et de Dialogue inclusif sur le système alimentaire.



A cette occasion, la cheffe de mission, Denodji Aleyo Rosine, directrice adjointe à la direction de l'Organisation des professionnels de l'élevage et de la sécurisation des systèmes pastoraux, a souligné que le pays dispose d’une importante potentialité naturelle : l'eau, la terre et la végétation.



Par ailleurs, il déploie d'importants efforts pour promouvoir les activités d'agriculture, d'élevage et de pêche, et d’autres activités pour un accès à l'alimentation de la population.



Lançant les travaux, le secrétaire général du Kanem, représentant le gouverneur, Annour Djibrine Abdoulaye, a souligné que le Tchad s'est doté d’une Feuille de route nationale dans le cadre du sommet mondial sur les systèmes alimentaires de septembre 2021, en lien avec la vision 2030, « le Tchad que nous voulons ».



Il est convaincu qu'avec cet atelier d'information et de sensibilisation, les producteurs agricoles sortiront outillés afin d'avoir un rendement agricole en qualité et en quantité, pour les besoins et le bien-être de la population.