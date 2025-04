Tchad : dans le Kanem, le délégué général du gouvernement en visite d’inspection

Dans le cadre de sa tournée des structures publiques et privées de la ville, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a effectué une visite d'inspection ce 8 avril 2025 dans plusieurs établissements.



Le premier magistrat de la province s'est rendu à l'hôpital provincial de Mao, au local de l'ENIB de Mao, au bureau de l'ONAPE de Mao, ainsi qu'aux délégations de la Femme, de la Famille et de la Petite enfance et de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires.



L'objectif de cette visite était de s'enquérir des difficultés auxquelles les structures étatiques font face. Partout où il est passé, le délégué général du gouvernement a été accueilli par des responsables et chefs de services mobilisés, malgré les nombreux défis rencontrés, notamment liés au manque de moyens roulants, d'infrastructures, de matériel et de personnel.



Lors de sa visite à l'École Normale des Instituteurs Bilingues (ENIB) de Mao, le constat a été amer, particulièrement en ce qui concerne l'état des bâtiments.



Le délégué général du gouvernement a pris bonne note des préoccupations exprimées par les responsables, les exhortant à se montrer à la hauteur de leurs responsabilités. Il a également insisté sur le respect des horaires de travail, l'assiduité, la transparence et le respect de la hiérarchie, éléments clés pour assurer une administration efficace.