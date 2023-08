Tchad : dans le Kanem, réunion trimestrielle du monitorage sur la vaccination

Le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassane Jogoï, a ouvert ce jeudi 10août 2023, la réunion trimestrielle du monitorage des activités pour le renforcement du Programme élargi de vaccination (PEV) de routine à Mao.



C’était en présence du délégué provincial de la Santé du Kanem, le Dr Djibert Ahmat Haliki, des personnels de la santé, venues des différents districts du Kanem et des partenaires.



Dans son mot introductif, le délégué sanitaire du Kanem, le Dr Djibert Ahmat Haliki, a remercié les autorités administratives et les personnels de la santé. Les activités menées sur le terrain ont été projetées par le point focal PEV/Kanem, Abdelkerim Mbodou Taher.



Enfin, le gouverneur Issaka Hassane Jogoï a remercié la délégation sanitaire et ces partenaires, pour la réussite des activités, tout en soulignant l'importance de la rencontre qui est l'amélioration des performances des activités des surveillances épidémiologiques, et du PEV dans les différents districts de la délégation.