Tchad : dans le Kanem, une mission du CONOREC se trouve à Mao

La mission du président national de la CONOREC, Limane Mahamat se trouve depuis hier à Mao, chef-lieu de la province du Kanem.



Elle a rencontré, ce jeudi 14 septembre 2023, les membres de la CONOREC provinciale, pour faire le suivi des activités de la révision du fichier électoral au Kanem. Ce suivi concerne toutes les provinces de la zone septentrionale du Tchad.



Prenant la parole à cette occasion, le président de la CONOREC provinciale, Issaka Hassane Jogoï a souhaité la bienvenue à la délégation du ministre, tout en présentant le résultat actuel de la province qui est au-delà de 110%.



« Car nous avons encore du temps pour atteindre 150% », a ajouté le gouverneur. Quant au ministre de l'Administration du territoire et de la Bonne gouvernance, Limane Mahamat, il a remercié les autorités pour leur accueil chaleureux. Le ministre est très heureux du résultat de la CONOREC provinciale du Kanem.



La question de la paix, de la sécurité et de la stabilité, n'est pas perdue de vue par le ministre. Pour cela, il demande aux autorités de cultiver la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Par ailleurs, le ministre a fait savoir aux autorités locales qu'administrer c'est garantir la paix et le vivre-ensemble.



Le respect des lois de la République, le respect de la hiérarchie, la collaboration avec les autorités traditionnelles, sont aussi au centre des échanges. Enfin, il réitère l'attention des autorités de se mobiliser pour l'atteinte des objectifs fixés par la CONOREC.



« Le travail de la CONOREC doit être continue, jusqu'au résultat du référendum », a dit le président national de la CONOREC, Limane Mahamat.