Tchad : dans le Korbol, le RNDT va se rendre sur le terrain

Une mission du Rassemblement National des Démocrates Tchadiens (RNDT), le Réveil, conduite par son coordonnateur départemental de Korbol, Adoum Kara Kaguer a fait ce 02 mars 2022 à Sarh une déclaration, en vue de se rendre dans le départemental.



Il s’agit d’aller redynamiser et galvaniser les militants et militantes du Rassemblement National des Démocrates Tchadiens dudit département.



Pour le responsable politique, le parti doit être sur ses deux jambes pour des actions de grande envergure. Il est question, entre autres, de la participation du parti RNDT-le Réveil au dialogue national inclusif, et bien évidement, aux élections présidentielle et législatives qui pointent à l’horizon.



Adoum Kara Kaguer a ajouté qu’en cette période de transition, les militants et militantes du RNDT-le Réveil doivent faire preuve de maturité, en se mobilisant autour de la coordination départementale de Korbol, pour une bonne cause.



Dans sa déclaration, le coordonnateur départemental de Korbol n’a pas manqué de condamner les actes inhumains qui se sont déroulés le 09 février dernier au village Sandana, dans la sous-préfecture de Koumogo. Enfin, Adoum Kara Kaguer souhaite que lumière soit faite sur cette tuerie qui a causé la mort de plus d’une dizaine de personnes. A cet effet, il a adressé ses sincères condoléances aux familles éprouvées.