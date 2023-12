Tchad : dans le Koukou Angarana, la Coalition pour le Oui a animé un meeting

La Coalition provinciale pour le Oui au référendum constitutionnel, conduite par le chef de mission Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, par ailleurs ministre de Mines et de la Géologie, a animé un gigantesque meeting ce lundi 11 décembre 2023, dans le département de Koukou Angarana à 45km de Goz-Beïda.



C’était en présence de la conseillère à la présidence, en charge de la Jeunesse, Mme Achta Difane Moctar, du conseiller national de Transition, Hamit Ibrahim Moustapha, des cadres de la province, du préfet du département, des militantes et militants des partis politiques coalisés, ainsi que des organisations politiques des jeunes et femmes du département.



En cette circonstance, le chef de mission a demandé à la population de sortir massivement le 17 décembre voter massivement Oui, pour une victoire écrasante sur l'ensemble de la province.