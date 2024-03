Tchad: dans le Logone Occidental, sensibilisation sur la protection des droits humains

Dans le cadre du Projet de renforcement de la résilience féminine contre les Violences Basées sur le Genre dans la province du Logone Occidental, le Centre d’Insertion des Filles en Déperdition Scolaire (CIFDES), en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis au Tchad, a organisé ce 5 mars, au Centre des jeunesses des Assemblées de Dieu de Moundou, une journée de sensibilisation des chefs de quartiers, des responsables religieux, des organisations féminines, des jeunes et les membres du comité du deuxième arrondissement municipal de la ville de Moundou, sur la promotion et la protection des droits humains, droits de l’enfant et la lutte contre les violences basées sur le genre.



Dans son allocution, à l’ouverture des travaux, la coordonnatrice du CIFDSES Mme Djimet Catherine, a souhaité qu’au sortir de cette séance de sensibilisation, les cas de violences basées sur le genre, dans le premier arrondissement soient dénoncées, documentées et transmises, et que les habitants des quartiers du premier arrondissement soient sensibilisés sur les VBG.



Par ailleurs, il faut qu’il soit mis en place un comité de collecte lié aux VBG, pour plaider la cause de la femme et enfin que tous les cas de violences et de vulnérabilité détectés soient documentés, référés, suivis et intégrés dans la base de données.



Le délégué municipal du 2ème arrondissement, Haroun Gaye, ouvrant les travaux a souligné que la protection de la femme est une question de justice et d’équité. C’est la raison pour laquelle les plus hautes autorités de la République déploient de nombreux efforts afin de contribuer à la réduction des inégalités sociales basées sur le genre.



Le délégué a par ailleurs invité les bénéficiaires de cette formation à dénoncer les cas de violences basées sur le genre, afin de renverser la tendance.



Le Projet de renforcement de la résilience féminine contre les Violences Basées sur le Genre dans la province du Logone Occidental est né du fait qu’au Tchad, en particulier dans la zone du Logone Occidental, les femmes sont à majorité discriminées. Elles sont privées du droit à l’éducation, à la liberté d’expression, à la propriété, aux interdits alimentaires et l’exploitation sexuelle, ainsi qu’à des violences physiques et morales.