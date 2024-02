Tchad : dans le Logone Oriental, Laham Tchad offre des ouvrages hydrauliques au village Faya

La cérémonie de réception officielle des ouvrages a eu lieu ce 31 janvier 2024. Elle a été présidée par le sous-préfet de Mbaikoro, Djimiantangarti Gustave, en présence du représentant du directeur général de la société Laham Tchad, des chefs traditionnels et leaders religieux, ainsi que la population bénéficiaire.



C'est un château de 10m³ alimenté par une pompe et un dispositif de panneaux solaires, avec 3 bornes fontaines de 2 robinets chacune qui doit alimenter Faya et plusieurs autres villages alentours. Le représentant du directeur général de la Société Laham Tchad, Nasseer Hussain renseigne que cet ouvrage s’inscrit dans la politique sociale de son institution au profit des populations riveraines du Complexe Industriel des Abattoirs du Logone (CIAL) de Moundou.



Pour lui, ce forage qui est le 6ème déjà réalisé par Laham Tchad au bénéfice des populations riveraines, devra soulager la souffrance des femmes qui parcouraient plusieurs kilomètres à la recherche d’eau. L’eau issue de ce forage est propre et cela éviterait aux populations de contracter les maladies hydriques, a conclu le représentant de la société Laham Tchad.



Inaugurant l’ouvrage, le sous-préfet de Baikoro, Djimiantangarti Gustave a remercié Laham Tchad, pour cette infrastructure qui s’inscrit dans la politique de l’Etat en matière du bien-être des populations. Il invite par ailleurs la société Laham Tchad, à privilégier le recrutement de la main d’œuvre locale, afin de soulager les familles qui traversent des moments difficiles en raison du chômage en milieu jeune qui frappe de pleins fouets cette localité.



Par ailleurs, il plaide pour un appui au secteur de l’éducation dans cette localité qui a tant besoin de l’eau potable. Le sous-préfet de Mbaïkoro n’a pas manqué d’attirer l’attention des bénéficiaires, à observer une gestion rationnelle de ce château. Les deux chefs de villages de Faya n’ont pas caché leur satisfaction pour ces infrastructures hydrauliques essentielles qui auront un impact significatif sur le quotidien des habitants.



L'accès à l'eau potable devient désormais une réalité pour notre communauté, ce qui contribuera grandement à l'amélioration de la santé et de la qualité de vie, ont souligné les chefs de village. Les habitants très enthousiasmés ont adressé leurs remerciements les plus sincères, à la société Laham Tchad, pour sa générosité et son soutien inestimable.