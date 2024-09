Tchad : dans le Mandoul, atelier de formation à l'intention de 30 jeunes filles

Dans le cadre de semaine de la paix et du leadership féminin, l'AARMOC, à travers son programme « Initiative des Filles Leaders d'Opinion pour la Paix et le renforcement de la Cohésion Sociale dans le Mandoul », a organisé un atelier de formation à l'intention de 30 jeunes filles.



Ceci grâce à l'appui de l'UNESCO. Le thème retenu pour cet événement est : « Vivre-ensemble et les mécanismes de résolution des conflits, rôle des filles et femmes dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale ».



Pendant cette semaine, plusieurs activités sont prévues, notamment les émissions radiophoniques, les conférences-débats, les formations, un match de football, des sorties récréatives et aussi une soirée de gala. Tout ceci pour conscientiser la population sur l'importance de la paix et de la cohésion sociale.