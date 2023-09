Tchad : dans le Moyen-Chari, formation sur le système d’information des districts sanitaires

Le Programme d’Appui aux Districts Sanitaires (PADS), en partenariat avec le ministère de la Santé publique et la Prévention, organise du 12 au 15 septembre 2023, un atelier de formation sur le Système d’Information des Districts Sanitaires en abrégé (DHIS2).



C’est plus d’une cinquantaine de participants, venus des districts et des centres de santé des 4 départements du Moyen-Chari, qui prennent part à cet atelier de formation.



Pour le conseiller technique du PADS, le Dr Éric Kyere, cet exercice va permettre aux agents de santé de pouvoir bien saisir, d’analyser et d’interpréter les données de qualité, à travers le DHIS2, qui permettront aux décideurs, c'est-à-dire le ministère et ses partenaires, d’avoir des données fiables et à temps réel.



Le chef de service de l’informatique à la direction des statistiques et de l’information sanitaire du ministère de la Santé publique et la Prévention, Wilyang Dobah Prosper, a remercié le PADS, pour son appui multiforme et a précisé qu’en matière de collecte et d’analyse des données, le DHIS2 est le mieux indiqué. Il a ajouté que le DHIS2 est un outil qui va vraiment améliorer les données en matière de santé.



Le représentant du délégué sanitaire de la province du Moyen-Chari, le Dr Nehoulné Gaston, a notifié que dans un passé récent, et même maintenant avant l’introduction du DHIS2, la collecte, la saisie et l’interprétation des données reposaient sur des formulaires papiers, jusqu’ au niveau central. Ce procédé de collecte de données a posé et continue de poser de sérieux problèmes de sécurité de données.



Toutefois, le Dr Nehoulné Gaston se réjouit de l’arrivée du DHIS2 qui a été introduit depuis 2021, et a permis d’améliorer les conditions de travail du personnel, et aussi de bien beaucoup saisir, analyser et interpréter les données sanitaires dans la province du Moyen-Chari.



Enfin, il faut noter que séance tenante, quelques districts sanitaires et centres de santé des différents départements que compte le Moyen-Chari, ont reçu chacun un ordinateur, afin de bien suivre cette formation.