Tchad : dans le Moyen-Chari, lancement des activités de prise en charge des enfants malnutris

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Gal Ousmane Brahim Djouma, a lancé ce mardi 17 janvier 2023, les activités du Centre de prise en charge des enfants malnutris, crée par l’Ong DIRECT AID.



Créé dans le souci de répondre aux besoins de la prise en charge des enfants malnutris, ce Centre est équipé de matériels de dernière génération permettant aux agents sanitaires de détecter les cas de toutes les formes de malnutrition chez les enfants.



Dans ses présentations aux autorités locales, le directeur général de l’Ong DIRECT AID, Salim Bethami, a fait comprendre que ce Centre est créé dans le cadre du partenariat avec l’Etat tchadien en général, et particulièrement avec le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en vue de lutter contre la malnutrition chez les enfants.



Le délégué provincial du ministère de la Santé publique et de la Prévention du Moyen-Chari, Dr Djékaïnkoulayom Dembaye Honoré, pour sa part, dit que le Centre vient renforcer les structures sanitaires existantes dans la province, surtout avec sa particularité dans la prise en charge des enfants malnutris.



Après avoir effectué une visite guidée de toutes les installations du Complexe centre koweitien, le gouverneur Ousmane Brahim Djouma se dit très ému par la qualité de celle-ci, surtout le centre informatique, la bibliothèque, les installations de l’émission de la radio DIRECT AID, et bien d’autres.



Il a par ailleurs félicité les responsables du complexe, pour toutes les réalisations en faveur de la population du Moyen-Chari, en particulier, et celle du Tchad en général, avant de les encourager à faire davantage pour le développement de la province.



Il conclut que les activités du Centre soutiennent celles des plus hautes autorités de la Transition qui ne veulent pas qu’un enfant tchadien meure à cause de la malnutrition.